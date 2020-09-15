شرق شبرا الخيمة: قانون التصالح في مخالفات البناء طوق نجاة للمواطنين

قال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة بالقليوبية، إنّ هناك عددا كبيرا من المواطنين يتوافدون لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، خاصة بعد التسهيلات الكبيرة التي قدمتها الدولة، ممثلة في "تقديم صورة البطاقة وإقرار فقط"، ويمكن استكمال باقي المستندات خلال شهرين، إضافة إلي التخفيض الذي تم من قبل محافظ القليوبية بنسبة 10%.

وأضاف عبدالمنعم، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، المذاع على فضائية القناة الأولي، أنّ الأسعار المحددة للتصالح على مخالفات البناء تراعي بشكل كبير طبيعة المنطقة والإمكانيات الموجودة فيها والخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أنّ المواطن بدأ يستوعب القانون الذي يشكل طوق نجاة والذي جاء في صالحه، ويقنن وضعه ويوقف كل القضايا المتداولة والمحرر عنها محاضر ومخالفات بالنسبة لها.

وتابع أنّ المواطنين بدأوا يدركوا أنّ القانون لخدمتهم للمحافظة على السلام المجتمعي، ليكون المواطن غير مهدد بأن يصدر أحكام ضده نتيجة المخالفات التي ارتكبها وتنقله من حالة اللاقانون إلى حالة القانون، وبالتالي فهي هدية كبيرة من الدولة للمواطنين المخالفين، لنقلهم من حالة المخالفة للسير بشكل قانوني صحيح.

وأكمل أنّ شرق شبرا الخيمة هو حي صناعي منذ فترة تزيد عن الـ60 عاما وكان معقل من معاقل الصناعة في مصر، فهو له طبيعة خاصة أضفت عليه أن يكون جاذبا بالنسبة لأسعار الأراضي، كما أنّ الإيجارات تمثل قيمة عالية قد تتساوي ببعض المدن والأحياء داخل العاصمة، لافتا إلى أنّ سعر المتر في حي شرق قليل للغاية إذا قورن بطبيعة والخدمات المقدمة لحي شرق.

وأكد: "نراعي تطبيق الإجراءات الإحترازية بين المواطنين أثناء تقدمهم للتصالح على مخالفات البناء، للوقاية من فيروس كورونا، وارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي، وجرى توفير 100 كرسي للمواطنين للحفاظ على التباعد بينهم".