متحدث "الوزراء": 1.1 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء

علق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على تنظيم معرض الكتاب فى موعده خلال يناير المقبل من عدمه، فذكر أن أي نشاط فى يناير له حديث آخر، "لا نعلم كيف سيكون الوضع الوبائى فى هذا الشهر ولجنة الأزمات تنعقد بشكل دورى لمقارنة الأوضاع على الأرض.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"،: " من ثم يتم اتخاذ القرارات المناسبة التى تحافظ على عودة الحياة اتباع الإجراءات الصحية معاً"، موضحًا أن ما تم اتخاذ قرار بشأنه هو معرض الإسكندرية بحضور 50% وبمكان مكشوف.

وعن طلبات التصالح فى مخالفات البناء، ذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن عدد الطلبات تجاوزت مليون و100 ألف طلب، مشيراً إلى أن مؤتمر رئيس الحكومة المهندس مصطفى مدبولي كان له مفعول إيجابى كبير.

وتابع: "بدأنا نلحظ تزاحم فى التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء، ولذلك الوحدات المحلية ستعمل حتى التاسعة مساءً حتى نقلل التزاحم ونشجع المزيد من المواطنين على الإقبال على التصالح، والبعض يعمل فى أيام العطلات الأسبوعية"

وأوضح أن الأعداد المقبلة على التصالح فى تزايد مستمر، كون الإجراءات التى أعلنت عنها الدولة مؤخراً، لقت هواء فى الشارع ونتج عنها تحرك إيجابى.