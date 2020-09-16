حظك اليوم الأربعاء 16-9-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

يهتم مولود برج السرطان في الغالب بأن يخوض علاقة آمنة بعيدًا عن الكذب والخيانة، نظرًا لإخلاصه الشديد تجاه شريك حياته.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثالث يساعدك أن تحسن التصرف ويدفعك لتوطيد علاقتك بالزملاء وتقف بجانبهم وتستمتع بقضاء أوقات مميزة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل العلاقات تعدك بقضاء أوقات لا تنسى مع من تحبهم ويحبونك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد السعدني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يوليو.