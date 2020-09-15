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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 15-9-2020 لبرج السرطان

عليك اليوم أن تراجع جيدا خطواتك وموقفك المالي ولا تتسرع

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الوطن
12:02 ص | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

مولود برج السرطان رومانسي ويحب الموسيقى، وتقدم "الوطن"، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تراجع جيدا خطواتك وموقفك المالي ولا تتسرع.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات وقد يدفعك ذلك لتوطيد علاقات عائلية وعاطفية.

 

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد فلوكس، ويوافق تاريخ ميلاده 22 يونيو.

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