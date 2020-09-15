رئيس جامعة طنطا يتفقد أعمال الإنشاءات لمبنى مستشفى الجراحات الجديد

أجرى الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، اليوم، جولة تفقدية بمستشفى الجراحات الجديد لمتابعة المراحل النهائية لأعمال الانشاءات استعدادًا لوضع الأجهزة والمعدات، رافقه في الجولة الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي العالمي، والدكتور محمد حنتيرة مدير المستشفى الجامعي الرئيسي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مجدي سبع، أن المستشفى سيتم تشييده وفقاً للمعايير والمواصفات العالمية، مشيراً إلي أن مساحة المستشفي تبلغ مساحة 2200 متر، حيث يتكون من بدروم و9 أدوار بسعة حوالي 766 سريرًا ويشمل 68 غرفة عناية مركزة و18 غرفة عمليات جراحية مجهزة على أعلى مستوى بأحدث كبسولات وأجهزة الشفط والطرد المركزي.

وأضاف د. سبع أن أقسام الجراحات في المستشفى تتمثل في أقسام الجراحة العامة، وجراحة الجهاز الهضمي، وجراحات العظام والعمود الفقري، وجراحات العيون، وجراحات الأنف والأذن، وجراحات التجميل، وجراحات الاوعية الدموية، وجراحات القلب والصدر، وجراحات المخ والأعصاب، والتخدير والعناية المركزة وعلاج الالم بالاضافة الى اجهزة وحدة القسطرة المخية وأحدث اجهزة اشعة الرنين المغناطيسي والاشعة المقطعية ومعمل التحاليل على أعلى تقنية.

وأشار الدكتور أحمد غنيم إلى أن المستشفى مجهز بأحدث نظم المعلوماتية والإنترنت لنقل المعلومات بين غرف المرضى وغرف الفحص وغرف العيادات الخارجية وغرف العمليات، موضحًا أن الجولة شملت تفقد قاعات التدريس والتي يبلغ عددها 21 قاعة تدريس مجهزة للطلبة وقاعات المحاضرات وقاعات المحاكاة.