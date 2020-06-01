جامعة قناة السويس تجهز مستشفى الجراحات وزراعة الأعضاء كمستشفى عزل

انتهت جامعة قناة السويس، من تجهيز مستشفى الجراحات التخصصية وزراعة الأعضاء كمستشفى عزل لمرضى فيروس كورونا للعاملين بالجامعة والمستشفيات الجامعية وأسرهم وأعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية داخل المستشفيات الجامعية والمواطنين الذين يتم تشخيصهم بالمرض إيجابيًا، بعد دخولهم المستشفى في أيام الطوارئ.

والمستشفى يضم 50 سريرًا، منهم 10 أسرة عناية مركزة بمستشفي العزل، وأماكن إقامة فندقية للأطباء والتمريض والعاملين بقسم العزل مع المرضي، وإقامة غرفة عمليات كبري مجهزة داخل مستشفى العزل بمستشفيات جامعة قناة السويس.

أكد الدكتور عادل حسن، مدير المستشفي الجامعي، إنه تم تجهيز مبنى العزل الموجود بالمستشفى على أعلى مستوى لاستقبال أي حالات مصابة أو اشتباه بفيروس كورونا المستجد، كما تم تجهيز المبني بأطقم طبية على أعلى مستوي لخدمة المرضي، كما يتم تعقيم المبنى على مدار الساعة، وتزويده بأسرّة وأجهزة طبية خاصة وأجهزة تنفس.