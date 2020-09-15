أسقف مغاغة يكشف عن لقاء بالمقر البابوي لاحتواء أزمته مع البابا

أعلن الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس بمحافظة المنيا، عقد لقاء بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء أمس الاثنين، جمع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مع عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة، وهم الأنبا هدرا مطران أسوان وتوابعها، والأنبا إبرام مطران الفيوم وتوابعها، والأنبا دانيال أسقف عام المعادي سكرتير المجمع المقدس، والأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي.

وقال الأسقف، في بيان له، إن البابا التقاه بكامل المحبة والأبوة، مؤكدًا أنه – أي أغاثون- لا يقبل أي إساءة للكنيسة أو للبابا، قائلًا: "هو أبونا كلنا، وله كل احترام وتقدير".

وأضاف الأسقف، أن الدعوى القضائية المقامة منه ضد أحد الصحفيات أقامها بصفته الشخصية كأسقف، وأنه يرحب بالحلول المطروحة كما وعد سابقًا مع إرشاد البابا، متابعًا: "كل ما يهمنا أولًا وأخيرًا سلام الكنيسة، والسلام الاجتماعي، ومحبتنا نحن المصريين بعضنا لبعض ووطننا المحبوب".

وكان الأسقف أقام دعوى ضد إحدى الصحفيات، بسبب كتاب صدر منذ عامين، أشار إلى أنه يحتوى إساءة له وللبابا شنودة الثالث والكنيسة، قبل أن يخرج البابا تواضروس في عظته الأسبوعية ليتبرأ من الدعوى القضائية التي قيل إنها حُركت دون استشارته ولا تمثل الكنيسة، ما دفع الأسقف ليقدم طلبً لأعضاء المجمع المقدس يتظلم فيه من البابا عما قال إنها "إساءات متكررة صدرت بحقه".