تفاصيل الاجتماع الأول للبابا مع مكتبه الفني المعاون في العمل الإداري

افتتح البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الاجتماع الأول للمكتب الفني له، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه تم خلال الاجتماع تقسيم الأعضاء على لجان العمل وتحديد المسؤوليات المطلوبة التي تضمن سير المشروعات المطروحة بصورة جيدة وسريعة، مشيرا إلى أنه تم اختتام الاجتماع بالصلاة كما بدأ وتم أخذ صورة تذكارية.

وكان البابا تواضروس، أصدر الشهر الماضي، قرارًا بابويًا بتشكيل مكتب فني له يضم 12 شخصًا كلهم من العلمانيين - ليسوا رجال دين - بينهم 3 رجال أعمال وسيدة، للمعاونة في متابعة عدد من الأعمال الإدارية الخاصة بالبطريركية.

وأعضاء المجلس هم: "الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية السابق وأستاذ الهندسة والتخطيط، والمهندس شريف عدلي كيرلس رجل أعمال ورئيس شركة بتروهم، والدكتور إيهاب فلتاؤس تواضروس رجل أعمال ورئيس شركة فيلوباتير، والمهندس نعيم كامل إبراهيم رجل أعمال، واللواء أمين فؤاد روماني مدير مستشفى القلب بالمجمع الطبي بكوبري القبة، والمهندس سمير نجيب قزمان رئيس مجلس إدارة شركة قزمان، والمستشار وديع حنا ناشد رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار هاني ميلاد مسعد رئيس محكمة استئناف القاهرة، والدكتور جميل بشرى حنا استشاري طب الأسنان".

وضم البابا لتلك الأسماء 3 من العاملين بالمقر البابوي وهم: "هانى كميل معوض مدير الديوان البطريركي، وبربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات، ووجيه صبحي جادالله مهندس استشاري للبطريركية".

ويختص المكتب الفني بعدة اختصاصات كالتالي:

1. إصدار تراخيص الكنائس والمستشفيات والمدارس وأي مبانٍ أخرى تابعة للبابا.

2. التقديم على تخصيص الأراضي الجديدة لهذه المشروعات.

3. توفيق أوضاع المباني القديمة غير المرخصة.

4. تقديم دراسات الجدوى للمشاريع طبقًا للاحتياجات.

5. عمل دراسات لأكثر الأماكن احتياجًا سواء (الكنائس – المدارس – المستشفيات).

6. توظيف كوادر لإدارة العقود وتسجيل الأراضي.

7. توظيف كوادر لإدارة المستشفيات والمراكز الطبية.

8. توظيف كوادر لإدارة المدارس والمباني التعليمية.

9. عمل قوائم بالمهندسين المعتمدين (معماري – مدني – إليكتروميكانيكال – مرور).

10. وضع جدول بأتعاب استرشادية وزمن تسليم رسومات للاستشارين.

11. وضع قوائم من المقاولين المعتمدين (حفر وخرسانة وطوب).

12. وضع فئات سعرية استرشادية للمقاولين المعتمدين.