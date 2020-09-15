ابنة مراد منير تنشر صورة لوالدها من المستشفى: تعبان بس بيتكلم ويهزر

طلبت نوارة منير من محبي والدها المخرج الكبير مراد منير، الدعاء له من أجل تخطي الحالة المرضية الصعبة التى يمر بها.

كتبت نوارة عبر صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك"، قائلة :"بابا تعبان، وفي العناية المركزة، بس معنوياته كويسة وبيتكلم ويهزر، أرجوكم ادعوا له يخف ويبقى كويس، وشكرًا بجد لكل حد سأل واهتم".

وكشفت الفنانة ماجدة منير عن الحالة الصحية للمخرج مراد منير، مؤكدة أنه يرقد حاليًا داخل المستشفى، وأن الأطباء أكدوا أن تشخيص حالته الصحية سيتم بعد مرور 48 ساعة.

وأكدت ماجدة منير لـ"الوطن"، أن شقيقها أصيب بالفعل بجلطة في المخ، وأن حالته الصحية بدأت في التدهور في الصباح، حينما اكتشف بأن يده وقدميه لا يتحركان، ومن ثم تم نقله إلى المستشفى حيث تحسنت حالته قليلًا، وبدأ يتكلم وتتحرك يداه قليلًا، مشيرة إلى أنها وأفراد أسرتها لم يستطيعوا البقاء معه في المستشفى بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المستشفى.

وأوضحت أنهم ينتظرون مرور 48 ساعة التي أبلغهم بها الأطباء، للاطمئنان على حالته الصحية، ومعرفة الخطوات المقرر اتخاذها.

وتعرض المخرج المسرحي مراد منير لوعكة صحية وإصابة بـ"جلطة في المخ"، ونُقل إلى أحد المستشفيات بمنطقة الدقي، وكتب نجله "يوسف"، عبر حساب والده على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي، أنا يوسف مراد منير، بابا جاله جلطة في المخ من شوية".