ترامب عن معاهدة السلام: يوم تاريخي للسلام في الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على موقع تويتر: "يوم تاريخي للسلام في الشرق الأوسط"، فى إشارة إلى معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات، المقرر توقيعها بعد قليل فى البيت الأبيض وفقا لقناة "العربية"

وبدأت الوفود المشاركة في مراسم توقيع معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل من جهة، واتفاقية إعلان تأييد السلام بين المنامة وتل أبيب من جهة أخرى، في التوافد على البيت الأبيض

واستقبل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى البيت الأبيض، ليمثل الجانب الإماراتي في التوقيع على معاهدة السلام.

كما استقبل وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، ليشارك في توقيع اتفاقية إعلان تأييد السلام مع إسرائيل

وسيمثل الجانب الإسرائيلي في التوقيع على المعاهدة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ومن المقرر أن يشارك نحو 700 ضيف من مختلف دول العالم، في مراسم التوقيع الرسمية، التي تجري في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.