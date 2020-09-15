شاعر أغاني كاظم لـ"الوطن"بعد إصابته بالسرطان: أمامي رحلة علاج طويلة

أصيب الشاعر كريم العراقي بسرطان في الأمعاء والبروستاتا، ما جعله ينتقل إلى أحد مستشفيات أبوظبي لتلقي العلاج الكيميائي هناك، حيث قام حتى الآن بــ4 جلسات، وستستمر لمدة شهر ونصف الشهر ليتقرر بعدها إذا ما كان بحاجة لإجراء عملية أم لا.

وتواصلت "الوطن"، مع الشاعر الذي اشتهر بتعاونه مع المطرب كاظم الساهر، للاطمئنان على صحته.

وقال "العراقي"، إن الشيخ محمد بن زايد، اطمأن على صحته وقرر أن يتكفل بعلاجه، معبرًا عن سعادته، أما عن حالته الصحية فقال إن المرض قد يتطلب شهورًا عديدة للعلاج.

كانت بداية "العراقي"، في مجال كتابة الأغنية عام 1974 في أغنيتين للأطفال، "الشميسة" و"يا خالة يالخياطة"، وقدمهما كريم وهو طالب في المرحلة المتوسطة، ثم قدم العديد من الأعمال الناجحة وهي تهانينا يا أيام لصلاح عبد الغفور ودار الزمان ودارة لسيتاهاكوبيان وأغنية جنة جنة للفنان رضا الخياط وألحان عباد عبدالكريم.

كما قدم كلمات لأربع أغان لسعدون جابر من ألحان الفنان بليغ حمدي عام 1981.

واستمرت رحلة كريم العراقي من عام 1987 ولحد الآن مع صديقه ورفيق دربه الفنان كاظم الساهر حيث بدأت هذه العلاقة في الجيش وكانت أول اغنية في مسلسل "شجاهه الناس" ومن ألحان الخفاف و"ناس وناس" ومعلم على الصدمات قلبي وافرح ولا تحرموني منه حيث كتب للساهر أكثر من 70 أغنية.

وكانت الانطلاقة الحقيقية لكريم مع الساهر في مصر، ومن خلال وجوده في القاهرة ثم التعامل مع الفنانين العرب ديانا حداد، فضل شاكر، عمر العبدللات، سميرة سعيد، محمد منير، هاني شاكر، أصالة نصري، صابر الرباعي.

وكرم العراقي العام الماضي من مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم وذلك في حفل إفتتاح المهرجان الذي أحياه محمد منير.