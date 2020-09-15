"الوطن" تختبر قيادة (إيكليبس كروس) لـ ميتسوبيشي: قوة تحمل وأداء سلس

منذ أن طرحت دايموند موتورز، الوكيل الحصرى لعلامة ميتسوبيشى فى مصر، السيارة "إيكليبس كروس"، فى عام 2018، اشتعلت المنافسة فى هذه الفئة، واستحوذت إيكليبس على إعجاب واهتمام العديد من العملاء والمتابعين فى مجال السيارات فى مصر، حيث كونها سيارة يابانية 100%.

وقدمت السيارة بحزمة من مواصفات الأمان الجيدة وأيضًا بسعر منافس فى ظل المنافسة الشرسة من الطرازات الاوروبية بعد الزيرو جمارك فى فئة الـ"SUV".

ومنذ طرحها وحتى الآن حافظت "إيكليبس كروس"، على مكانتها فى السوق المصرى خاصة بعد تخفيض سعرها وعمل بعض العروض الترويجية من قبل الوكيل والتى منها عرض الصيانة لمدة 3 سنوات أو 30 ألف كيلو أيهما أقرب، وهو ما لاقى القبول والتأثير على قرار الشراء للعديد من العملاء.

وعلى مدار أسبوع وقطع مسافة لأكثر من 1000 كيلو متر اختبرت "الوطن"، السيارة اليابانية ميتسوبيشى (إيكليبس كروس) الـ "إس يو فى" على طرق مختلفة منها الممهدة والوعرة والتى تركت لدينا التجربة انطباعا جيدا عن قوة وتحمل السيارة فى ظروف تشغيل مختلفة، وهو انطباع ستشعر به فقط عند تجربتك وليس من قراءة المواصفات الفنية من الكتالوج الخاص بالسيارة.

ومن التسهيلات الجيدة أن تجربة القيادة اتاحها الوكيل للعملاء من خلال موزعى العلامة فى مصر او عن طريق الحجز من خلال الوكيل نفسه حتى يحكم العميل ويقيم السيارة من خلال تجربة حقيقية ويتعرف على الفرق بينها وبين مثيلاتها فى نفس الفئة ، وتطرح السيارة بخمس فئات (إنفايت - إنسبورت - إنستايل - إنتينسا - إنفينتى ) وسنتعرف خلال السطور القادمة على أهم مميزات ومواصفات السيارة اليابانية ميتسوبيشى "إيكليبس كروس 2020" .

الأبعاد:

الطول: 4405 ملم

العرض 1805 ملم

الارتفاع: 1685 ملم

قاعدة العجلات: 2670 ملم

تعد أبعاد السيارة جيدة خاصة الارتفاع عن الأرض، فهى تحافظ على الثبات والاتزان على السرعات وخاصة عند الملفات والمناورات، وتعطى هذه الأبعاد مساحات داخلية مميزة عند مقارنتها مع المنافسين فى هذه الفئة ما عدا الصندوق الخلفى.

المحرك والأداء:

تتمتع السيارة بمحرك 1500 سي سي تربو 4 سلندر بيولد قدرة حصانيه قدرها 150 حصانًا مع عزم الدوران 250 نيوتن ميتر ويتصل المحرك بفتيس "سي فى تى" أوتوماتيك من 8 سرعات، وتصل السرعة القصوى الى 200 كيلومتر ، ومن صفر الى /100 كيلو فى 9,8 ثانية.

ومعدل استهلاك الوقود بيصل الى 7 لتر لكل 100 كيلومتر ويختلف معدل الاستهلاك على حسب ظروف القيادة وموصى باستخدام بنزين يبدأ من 92، ومن خلال التجربة فان مواصفات المحرك كان له أثر إيجابي بشكل كبير على الأداء والذى جعله اكثر قوة وأيضًا أكثر سلاسة وخاصة عند الانطلاق أو القيادة بسرعات مختلفة على الطرق.

الأمان:

تتمتع السيارة بعدة مواصفات امان تجدها فى السيارات الحديثة ذات القيمة المرتفع مثل هيكل من الفولاذ اكثر صلابة لتحمل الصدمات، ومجهزة ايضا بالعديد من عوامل الأمان ومنها 2 إيرباج فى الفئة الاولى وحتى 7 ايرباج فى اعلى فئة، والعديد من أنظمة الأمان المتطورة مثل ABS، وEbd، ونظام مساعد الفرامل ونظام "ستابيلتى تراك" وهو نظام اكثر تطورا لتعزيز الثبات والامان ونظام التوازن فى الارتفاعات، وخزان وقود سعة 63 لترا، وعجلة قيادة كهربائية وسلسة فى الاستخدام.

التجهيزات:

تتمتع ميتسوبيشى ايكليبس كروس بالعديد من التجهيزات والرفاهية مثل راديو سي دى ، تكييف أوتوماتيك بفتحات خلفية ، USB، 4 زجاج كهرباء، مانع سرقة، جنوط 18 بوصه وتبدأ فى الفئة الاولى الجنوط ب 16 بوصه، شاشة باللمس لعرض البيانات 7 بوصات، فوانيس شبورة خلفية، كاميرا خلفية ، حساسات من كافة الاتجاهات، مثبت مقاعد الأطفال، مرايات تعتيم ذاتى، بلوتوث، مقعد خلفي قابل للطي، مساند رأس خلفية، مرايات جانبية كهربائية بالكامل , عجلة قيادة متعددة المهام، 9سماعات، مصابيح شبورة أمامية، إضاءة نهارية.

بعد الاختبار:

تركت تجربة ميتسوبيشي ايكليبس كروس اليابانية انطباعا جيدا لدينا حيث تمت تجربة قوة وأداء المحرك فى أقصى ظروف تشغيل مثل حرارة الجو المرتفعة والطرق غير الممهدة وعلى سرعات مرتفعة أثبتت خلالها بأنها سيارة يعتمد عليها مع السهولة فى الاداء والتحكم خاصة فى وجود باقات الأمان الموجودة، ومن حيث القيمة السعرية وبعد العروض المتاحة حاليا وبعد المقارنة بمثيلاتها فى نفس الفئة ستجد ان سعرها مقابل امكانياتها ومواصفاتها تعتبر قيمة جيدة للمستهلك الذى يمتلكها خاصة وأنها من السيارات القليلة الأعطال كما هو معروف عن السيارات اليابانية بالإضافة إلى الدفع الرباعى الذى يميزها عن المنافسين.