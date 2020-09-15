التنمية المحلية: المنوفية أكثر المحافظات المترددة على طلبات التصالح

أكد خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه جرى زيادة عدد ساعات العمل في الوحدات المحلية لاستقبال طلبات التصالح في الفترة المقبلة حتى العاشرة مساء، في ظل إقبال المواطنين على طلبات التصالح بعد قرارات رئيس الوزراء الجديدة.

وأضاف "قاسم"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن محافظة المنوفية هي أكثر محافظة بها طلبات تصالح حتى الآن، بأكثر من 174 ألف طلب حتى الآن.

وتابع أن محافظة البحيرة تأتي في المركز الثاني في طلبات التصالح ويليها محافظة القليوبية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن تحديد قيمة التصالح فى كل قرى مصر، بـ50 جنيهًا للمتر، إضافة إلى تخفيض القيمة 25% على كل من يسدد قيمة التصالح كاملة، وذلك خلال اللقاء المفتوح الذى عقده مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب، وتوجيه الرئيس بتحديد قيمة التصالح بالريف بدءًا من 50 جنيهًا للمتر.