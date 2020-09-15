"التنمية المحلية": من فعل خطأ يتحمل تباعته.. ولا تّستر على فاسد

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه بعد استقبال شكاوى من قبل المواطنين خرج قطاع التفتيش مأموريات لـ2265 شكوى لحل 90% من الشكاوى، موضحًا أن هناك تنسيق من الجهات الإدارية لمكافحة الفساد في جميع مستوياته.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، أن قطاع التفتيش وجه مأموريات خاصة بالفحص والتحري عن الشكاوى الهامة في مخالفات البناء التي تقدم بها عددًا كبيرًا من المواطنين.

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أنه نتج عنه إحالة 522 من موظفي الإدارات للوحدات المحلية للنيابة العامة ونقل واستبعاد 28 عامل في الأعمال الإدارية من المناصب التنفيذية، " فحصنا عدد من الشكاوى والملفات المهمة وحولت إلى الجهات الرقابية للوقوف عليها، ويؤكد هذا أنه لا تستر على فاسد وهناك حساب لكل من أخطئ ويتحمل نتيجة الخطأ".