الري: مستعدون للسيول المقبلة.. وطوارئ على مدار الساعة

أكد المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، أن الوزارة في حالة طوارئ على مدار الساعة استعدادا للسيول في أي وقت من الأوقات في الفترة المقبلة.

وأضاف "السباعي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن هناك تنسيق مع كافة الجهات في الدولة للتعامل مع أي طارئ يحدث في الفترة المقبلة.

وأردف أن الوزارة مستعدة بشكل كامل للسيول في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن محافظتي الوادي الجديد ومطروح هما الأكثر تعرضا للسيول، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات لحمايتها.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الاستعداد في ضوء زيادة الأمطار والمناسيب للأحباس المختلفة في دول أعالي النيل وتزامن ذلك مع موسم هطول الأمطار والسيول وما قد ينتج عنها من ورود كميات مياه أعلى من المعدل، وما يتطلبه ذلك من الاستعداد لتصريف كميات إضافية من المياه لغسل مجرى النهر والتخلص من الملوثات في فرعي رشيد ودمياط،مما قد ينتج عنه أن تغمر المياه بعض أراضي طرح النهر والتي ضمن القطاع المائي والمتعدى عليها من بعض المواطنين.