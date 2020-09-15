"الري" عن مواجهة السيول في الشتاء القادم: "مش هنستنى لما الأزمة تحصل"

قالت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، شهد استعراض الموقف الحالي وتوقعات موسم الأمطار والسيول، مشددًا على أن أهم عناصر الخطة، هي التأكيد على شراكة الترع والمصارف لاستقبال مياه الأمطار، بالإضافة إلى جاهزية محطات الرفع، وتحديد المناطق التي قد تتعرض للغرض.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc": "التعديات على أراضي طرح النهر تؤدي إلى غرق هذه الأراضي، وجرى التنسيق مع المحافظات في حال حدوث أي زيادة في منسوب المياه، والعمل على توفير بديل والتنبيه على المواطنين بعدم البقاء في المناطق المنخفضة، والتنسيق مع وزارة الكهرباء بشأن قطع الكهرباء في حال وجود كميات كبيرة من المياه".

وتابعت، أن الدكتور مصطفى مدبولي وجه بضرورة متابعة وحدة الإنذار المبكر بالوزارة، وإصدار إنذارات السيول قبلها بنحو 5 أيام، والتنسيق مع جهات الدولة كافة قبل حدوث السيول بفترة، ومصارحة المواطنين وإعلامهم بأي خطورة قد يتعرضون لها.

وواصلت: "مبقيناش نستنى الأزمة والمشاكل، لكننا نستبق الأزمة وبنحط الأدوار والخطة، وبمجرد إطلاق صافرات الإنذار بيبقى في أمطار زيادة وبنتعامل مع المناطق المعرضة للخطورة".

وحول المناطق الأكثر خطورة فيما يتعلق بسقوط الأمطار، قالت إن هذه المناطق هي سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، ومنذ 3 سنوات تعرضت مناطق غرب الدلتا للمخاطر بسبب التغيرات المناخية.