وزارة الشباب تطرح وظائف لجميع المؤهلات حتى نهاية سبتمبر

تعلن وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب"، عن حجز عدد كبير من وظائف للشباب من جميع المؤهلات، تبدأ من غد الأربعاء وحتى نهاية الشهر.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن توفير هذه الوظائف يأتي في إطار مبادرة "طور وغير"، حيث تخصص الوزارة عددا من الأيام المفتوحة للتوظيف للشباب على مدار شهر سبتمبر الجاري، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت لجميع المؤهلات من مختلف المحافظات لتوفير فرص عمل في تخصصات مختلفة.

خريطة الوظائف المتاحة ومميزات العمل بها حتى نهاية الشهر

"الوطن" تنشر خريطة الوظائف المتاحة التي توفرها الوزارة، وللتعرف على الوظائف المتاحة ومميزات العمل عليك بالدخول والتسجيل من خلال الرابط التالي:

https://www.facebook.com/events/650584982560999/

وتنفذ الوزارة الأيام المفتوحة للتوظيف يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع بدءًا من 16 سبتمبر وحتى 4 أكتوبر، حيث تم تنفيذ أولى الأيام المفتوحة يوم الأحد 13 سبتمبر الجاري.

الوزير:اهتمام القيادة السياسية بحل مشكلة البطالة من خلال توفير فرص عمل حقيقية

وفي هذا السياق أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على تنفيذ العديد من ملتقيات التوظيف والأيام المفتوحة للتوظيف لإتاحة الفرصة للشباب الراغبين في الحصول على وظائف في مختلف التخصصات، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بحل مشكلة البطالة من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب، بالإضافة إلى تأهيلهم لسوق العمل باعتبارهم مستقبل البلاد.

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كان قد وافق على استمرار تشغيل وحدة "طوّر وغيّر" بالوزارة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، موجهًا نحو التوسع في تقديم خدمات الوحدة لعدد 5 ملايين شاب وفتاة على مستوى كل المحافظات، خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية، بدعم مجال ريادة الأعمال، وثقافة العمل الحر، وتأهيل الشباب لإدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأوضح "صبحي" أن مبادرات الوحدة في مجال تكنولوجيا المعلومات تتضمن مبادرة التوظيف الإلكتروني، والعمل الحر وتنفيذ الأيام الافتراضية للتوظيف، بواسطة MS Team، مبادرة التدريب من أجل التوظيف، سفراء "طور وغير" بأفريقيا، مبادرة "كن رائد أعمال، ومبادرة ارسم مستقبلك - ابني مشروعك"، ومسابقات رواد الأعمال والابتكار.

وتواصل الوحدة عملية صقل وتدريب 1000 مدرب من العاملين بالشباب والرياضة بالمحافظات، بهدف تدريب نحو مليون شاب سنويًا؛ وتنفيذ النموذج المتكامل لمبادرة "طور وغير"، لمساعدة الشباب من الجنسين، على اكتساب المعارف والمهارات.