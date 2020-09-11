"الشباب والرياضة" توفر فرص عمل في 20 مجالا لجميع المؤهلات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة متمثلة بالإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالتعاون مع مايكروسوفت عن تنفيذ اليوم المفتوح للتوظيف يوم الأحد 13 سبتمبر 2020 من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 6 عصرا، بسلسلة سوبر ماركت شهيرة، في مصر الجديدة.

وتستعرض "الوطن" التفاصيل الكاملة ليوم التوظيف المفتوح، الوظائف المطلوبة، وفقا لما أعلنته وزارة الشباب والرياضة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الوظائف المطلوبة

ـ مشرفي أقسام ( خبرة سابقة في المجال نفسه).

ـ كاشير.

ـ موظف FMC.

ـ محضر طلبات.

ـ موظف أمن.

ـ مراقب كاميرات.

ـ بائع بقالة .

ـ بائع لحوم.

ـ منسقو ممرات.

ـ منسقو تجميل.

ـ منسقو منظفات وورقيات.

ـ منسقو مالتي وفروزن.

ـ بائع خضار وفاكهة.

ـ بائع مخبوزات.

ـ خباز (شرقي - غربي).

ـ منسق مخزن.

ـ موظف خدمات.

ـ أمناء مخازن.

ـ سائقين رخصة مهنية "أولى - ثانية – ثالثة".

ـ فني صيانة تبريد وتكييف.

مزايا الوظائف

ـ مرتبات مجزية.

ـ حوافز شهرية.

ـ تأمين طبي.

ـ تأمين اجتماعي.

ـ تأمين على الحياة.

ـ فرص للترقي.

الشروط العامة للوظائف المطلوبة

ـ جميع المؤهلات الدراسية.

طريقة التقدم للوظيفة

ـ يرجى ملء الاستمارة التالية

https://tinyurl.com/y6ybs29n

ـ والذهاب مباشرة إلى فرع الشركة بميدان سانت فاتيما - مصر الجديدة.

ميعاد التقديم

ـ يبدأ التقديم الأحد المقبل الموافق 13/9/2020.

ـ وأوضحت الوزارة عددا من الأرقام للاستعلام:- 01000730880 /01099774162 /01148222992 من الساعة 9 ص وحتى 6 مساء.

ـ ومن خلال "واتساب" على رقم:- 01100911775.

ونوهت الوزارة بالالتزام بارتداء الكمامة عند الحضور، وقلم شخصي واتباع إجراءات السلامة الصحية.