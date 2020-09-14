صور| محافظ كفر الشيخ يتابع مع رؤساء المدن انتظام عمل المرافق الحيوية

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال الحملات المكثفة للمشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والمرافق الحيوية، للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانياً، بالإضافة إلي تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين.

وفي قلين، تابع علي سلامة، رئيس المدينة، لجان المرور علي الوحدة الصحية لقرية ميت الديبة، ومتابعة سير العمل والوقوف على مدى تقديم الخدمات للمواطنين، ومدى توفير التذاكر والعلاج للمرضى، كما تم متابعة دفتر الحضور والانصراف والإطمئنان على سير العمل بها، بالإضافة إلى المرور علي الوحدة المحلية بالقرية، ومراجعة الحملة الميكانيكية، ومتابعة سير العمل والوقوف على بعض الشكاوى المقدمة، وكذا مراجعة أعمال الادارة الهندسية، وقسم الإيرادات.

كما تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، استمرار أعمال تطهير صفايات الامطار استعداداً لفصل الشتاء، حيث تم الانتهاء من طريق المستشفى، والمساكن، وأرض حمودة، وتقسيم طليس، بالإضافة إلى متابعة أعمال تغيير خط المياه بشارع داير الناحية .

وتفقد راشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال الصرف الصحي بالمدينة، فيما تابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال المصالح الحكومية والمنشآت الحيوية ليلا، حيث تم متابعة أعمال النوبتجية الليلية، والمرور الليلى على محطة مياه كحيلو، وروافع الصرف الصحي، والمستشفى المركزي بسيدي سالم، للاطمئنان على سير العمل بهم.

وفي السياق، أكد محافظ كفرالشيخ، أن خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحتى وقتنا الحالي تولي اهتماماً كبيراً بقطاعات المرافق الحيوية، موضحاً أن الركيزة الأساسية في التنمية هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.