محافظ كفر الشيخ: تسهيلات جديدة لراغبي التصالح على مخالفات البناء

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوافد الأهالي على المراكز التكنولوجية بمدن ومراكز المحافظة، لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن ملف التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات وفقاً للقانون، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن آخر مدة للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة حتى 30 سبتمبر المقبل، مضيفًا أنه لا توجد نية لمد هذه المدة مرة أخرى، وبدايةً من أوائل اكتوبر سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتنفيذ القانون بكل قوة وحسم حرصاً على حق الدولة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ: "سيتم مراعاة البعد الاجتماعي والظروف المعيشية، ومستوى دخول المواطنين عند تقييم سعر المتر في مقابل مخالفات البناء بغض النظر عن تميز المنطقة، مشددا على جميع رؤساء مراكز ومدن المحافظة، والعاملين بالمراكز التكنولوجية قبول طلبات التصالح من كل من له صلة بالعقار سواء المالك أو شاغلي الوحدات السكنية منفردين أو مجتمعين وقبول طلبات التصالح على جميع الطلبات أي كان تاريخ حدوث المخالفة سواء قبل أو بعد عام 2008م، مؤكدًا العمل في أوقات الراحات والإجازات وإعتبارها أيام عمل عادية".

وناشد محافظ كفر الشيخ، المواطنين بإستغلال الفرصة والتوجه إلى المراكز التكنولوجية، لتقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة، طبقاً لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم، مؤكداً أن جميع مخالفات المباني بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتي تقع داخل الحيز العمراني بالإضافة إلى جميع المباني المجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22 يوليو 2017 م، وذلك تسهيلًا على المواطنين في ظل قانون التصالح.