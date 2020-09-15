هيثم سعيد للمتنمرين: عائلاتكم ستتعرض للتنمر أيضا

قال الفنان هيثم سعيد، إن التنمر جريمة ولا بد من عقاب لها، مؤكدا أن التنمر شئ غير مستحب، حيث يقوم الشخص بانتقاد آخر بشكل محتد جدًا بدون أي أسباب لمجرد اعتقاده بأنه الأقوى، مشيرًا إلى أن كثيرا من الأشخاص يقومون بانتقاد الأعمال الفنية ولكن بشكل ليس فيه أي حكمة ويصل للاستفزاز الشديد خاصة على السوشيال ميديا.

وأعرب "سعيد"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، عن حزنه الشديد لوجود شخصيات كثيرة الآن في المجتمع المصري تقوم بالانتقاد الشديد والمستفز والذي يصل إلى انتقاد الأهل والأقارب وتوجيه لهم ألفاظ خارجة بدون أسباب وبدون أي رقيب بحجة الانتقاد.

وتابع: "من يتنمر على شخصي أو ابنتي أو زوجتي أو أمى أو عائلتي بشكل عام، أقول له أنت تقوم بإيذاء نفسية شيء يخصني وتؤلمهم وهذا ليس انتقادا"، قائلًا: "أقول للمتنمر ما تفعله سيتم رده لك وبنفس الشكل إن كان لعائلتك ونفسيا، ياريت تتقي الله في نفسك وبلاش تنمر لأنه يؤذي الإنسان بشكل عام".