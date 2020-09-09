مقترح مادة القيم: ستحدث فارقا مع الأطفال بمراحل التعليم وتمنع التنمر

قال الطفل مهند عماد، مقترح إضافة مادة للقيم بالمناهج التعليمية، إن تلك المادة ستحدث فارقا كبيرا مع الأطفال الصغار بمراحل التعليم البدائية، بينما ستظل الأزمة في كبار السن الذين يتنمروا بغيرهم، فهم بحاجة إلى إحداث فارق لمنع ذلك أيضا، مضيفا أنه لم يتوقع أن يتم إعلان تدريس المادة واستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي له بعد 9 شهور فقط من اقتراحه.

وأضاف "عماد"، خلال استضافته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" والذي تقدمه الإعلاميتين سهير جودة ومفيده شيحة، أنه يجب وضع قانون لعقوبة المتنمرين ومن على شاكلتهم، حتى لا يتمادوا في ذلك التصرف الذي يضر بالكثيرون، موضحا أن والديه وأخوته دائما ما يساندوه ويقفوا إلى جواره دائما: "كلهم بيساعدوني نفسيا ومعنويا من ساعة ما اتولدت لحد دلوقتي".

وأكد أنه دائما ما ينظر للمتنمرين به على كونهم خطوة يسموا بها إلى الأعلى، ولا يقوم بالرد عليهم: "لما بطنشهم بيبطلوا"، مشيرا إلى أنه يحلم بأن يكون سباح عالمي في المستقبل ومغني في دار الأوبرا المصرية.

يذكر أنه في احتفالية "قادرون باختلاف"، لذوي الاحتياجات الخاصة العام الماضي، والتي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالب الطفل "مُهند"، من ذوي الاحتياجات الخاصة، بتدريس مادة "احترام الآخر" في المدارس والجامعات، وأجابه الرئيس السيسي: "يا مهند هتتعمل فورًا".