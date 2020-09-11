الطفلة "مصر الجميلة": فخورة باسمي رغم التنمر ونفسي أبقى ضابط شرطة

لم تعلم الطفلة "مصر الجميلة" أن اسمها الذي تسبب لها في مضايقات من زميلاتها بالمدرسة، هو الذي سيجلب لها اهتمام المسئولين وأهالى قريتها الكائنة بمركز رشيد بالبحيرة، ولعل إعلان اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن تكريمها ضمن أوائل الثانوية العامة والطلاب المتميزين بالمحافظة، هو أول تقدير حقيقي للطفلة "مصر الجميلة" التلميذة بالصف الثاني الابتدائي، التى أطلق عليها والدها هذا الاسم تيمنا بثورة يونيو وعيد البحيرة القومي.

"أنا مبسوطة وفخورة باسمي، والأغاني الوطنية التي تغني لمصر تزيد سعادتي"، كلمات بدأت بها الطفلة "مصر جميلة تامر خميس"، 7 سنوات، كلامها مع "الوطن"، متابعة: "في سن 5 سنوات كنت أعتقد أن أغاني مصر تغنى لي مخصوص، وكنت سعيدة بذلك خاصة بأغنية "مصر جميلة"، إلى أن علمني والدي معنى اسم مصر، وأخبرني أن الله ذكره في القرآن الكريم، وقال لي أشياء عن الوطنية وحب مصر الوطن".

وأضافت، أتمنى أن أصبح ضابط شرطة، ويكون لي دور هام في الدولة، وفرحت كثيرًا بمداخلة محافظ البحيرة أثناء استضافتي بأحد البرامج التليفزيونية بإحدى القنوات الفضائية، وحصلت على هدية من مقدم البرنامج زادت من فرحتي.

وقال تامر خميس، والد الطفلة "مصر الجميلة"، "تعرضت ابنتي للتنمر من بعض زميلاتها بسبب الاسم، وهو ما دفعني لأن أعلمها معنى اسمها وأهميته، وتحول غضبها إلى سعادة وفخر مع الأيام، خاصة وأن أطفال القرية اعتادوا الاسم وأصبحوا معجبين به، مؤكدا إنه أطلق عليها هذا الاسم لولادتها عقب ثورة يونيو وفي يوم العيد القومي للبحيرة.

وقال خميس سعد خليفة، جد الطفلة "مصر الجميلة"، "كنت أحد جنود حرب أكتوبر المجيد، وشاركت في العبور وقضيت 7 سنوات من عمري في الجيش أخدم وطني، وبعدما تزوجت وأنجبت علمت أبنائي الذين خدموا جميعهم في الجيش حب الوطن والانتماء له، حتى أن نجلي أطلق على ابنته اسم "مصر"، وأضفت أنا "مصر الجميلة"، وهو ما وافقني عليه ابني.