منال سلامة: السوشيال كانت مفيدة في مواجهة التنمر وفضحت المتنمرين

قالت الفنانة منال سلامة، إننا نلاحظ يوميًا وجود حالة من التنمر منتشرة على السوشيال ميديا، منها ضد طفل وأخرى ضد سيدة بدينة أو معاق، مشيرة إلى أن التنمر كان يتم استخدامه فى بعض الأعمال الفنية وكانت جزءًا من صناعة التنمر بشكل عام.

وأضافت "سلامة"، خلال برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك بعض الأعمال الفنية لكي يتم صناعة الكوميديا من غير موقف كانوا يستخدمون التنمر من خلال الضحك المفتعل على رجل بدين أو قصير القامة أو على لونه أو على طريقة الكلام ولم يكن هناك أي انتقاد لهذه الأشياء في السابق بعكس الآن.

وتابعت: "السوشيال ميديا دائمًا متهمة بأنها سبب مشاكل كثيرة في حياتنا ولكن فى موضوع التنمر كانت السوشيال ميديا مفيدة جدًا لأنها فضحت الكثير من المتنمرين وكونت رأيا عاما ضد التنمر والتى وصلت إلى حد التجريم والعقاب عليها بالحبس والغرامة"، منوهة بأن هناك مشروعا بقانون يتم مناقشته لتجريم التنمر والذي سيصل للحبس والغرامة المالية.

وواصلت: "أنا مع قانون تجريم التنمر والعقاب عليه بالحبس والغرامة، متسائلة: "ما الغرض من المتنمر والضحك والمرح على الغير بشكل مستفز أم أن هناك هدفا وغرضا من التنمر على الغير؟".