3 فيديوهات من حفل تكريم الفائزين بجائزة مصر للتطبيقات الحكومية

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حفلًا مصغرًا لتكريم الفائزين بجائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية حيث سلمت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الجوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

جاء ذلك بحضور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي، ندي مسعود المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، خالد مصطفي المشرف على جوائز مصر للتميز الحكومي، غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة فريق عمل الجائزة، سها بهجت مستشار وزير السياحة للتدريب والمتحدث الرسمي لوزارة السياحة والاثار، عبدالوهاب الغنيمی مستشار وزير النقل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إبراهيم فتحي معوض أمين لجنة قطاع تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات.

"الوطن" تستعرض في 3 فيديوهات كلمات المتحدثين بالحفل، وأبرز جوانبه:

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=2687277471586042

https://www.facebook.com/MPEDEGYPT/videos/714788029127770

https://www.facebook.com/MPEDEGYPT/videos/240181184060230

جدير بالذكر أن مسابقة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية هي مسابقة سنوية تستهدف طلاب المرحلة الجامعية والتعليم الفني بالمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية، وهي جائزة متخصصة للسباق حول إطلاق أفضل التطبيقات الذكية التي توفر الخدمات الحكومية عبر الهاتف المحمول.

وتستهدف الجائزة تصميم تطبيقات خدمات حكومية لنحو عشرة قطاعات أبرزهم قطاع السياحة، والنقل والمواصلات، والصحة، والتربية والتعليم، والداخلية، والعدل، والخارجية، والتموين، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي القطاعات الأكثر إلحاحًا وحاجة إلى التحول الرقمي لتيسيير إجراءات الحصول على الخدمة.