"التخطيط": 3.18 مليار جنيه ديوان عام محافظة القاهرة في 2021

سلطت وزارة التخطيط الضوء على محافظة القاهرة، كاشفة عن حجم المخصصات الموجهة للمحافظة في العام الجديد 2021-2020.

وذكرت وزارة التخطيط، في تقرير على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الإثنين: "من خطة العام المالي القادم 2020/2021 تحتل محافظة القاهرة المرتبة الأولى بنسبة 16.3% من إجمالي مخصصات دواوين عموم المحافظات لبرامج التنمية المحلية بخطة عام 2020/2021 بقيمة 3.18 مليار جنيه".

وأشار التقرير إلى أحد معالم القاهرة، وهو قصر المانسترلي في الركن الجنوبي الغربي من نهاية جزيرة الروضة بالمنيل على مساحة 1000متر، والتي تعرف باسم منطقة (المقياس) لوجود مقياس النيل الشهير، وقالت الوزارة إنه يعد تحفة معمارية نادرة تطل على نهر النيل وهو ما تبقى من مجموعة بنائية قام ببنائها فؤاد حسن باشا المانسترلي عام 1851م، والذي يعود موطنه إلى مدينة مانستر في مقدونيا، حيث كان ناظرًا للداخلية في عهد عباس حلمي الأول، وظل يتنقل في المناصب حتى وصل ليصبح محافظًا للقاهرة.

أضافت: "ظل القصر مملوكًا للأسرة العلوية الأولى إلى أن ضمته هيئة الآثار المصرية العام 1951، باعتباره أثرًا تاريخيًا، والتي قامت بتجديده وترميمه واستخدامه في استضافة الحفلات الموسيقية في العام 2009كما شهد القصر، عدة لقاءات بين الملك فاروق والقادة والحكام العرب، بعد الحرب العالمية الثانية، لمناقشة إنشاء الجامعة العربية عام 1947، وشهدت قاعات القصر، أحداثًا سجلها التاريخ، حيث تأسست بقاعته جامعة الدول العربية، وأصبح لفترة ما مقرًا لجلسات الجامعة، وتضم القاعة الرئيسة للقصر صورة للملك فاروق والملك عبدالعزيز آل سعود، وبينهما عبدالرحمن عزام باشا، مؤسس الجامعة العربية".

وتُعد وزارة التخطيط، تقريرًا يوميًا على منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بشأن الاستثمارات المخصصة لمنطقة أو محافظة خلال خطة العام الجديد، بهدف توعية المواطنين من أبناء هذه المحافظات بالاستثمارات الموجهة لمحافظاتهم.