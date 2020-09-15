"التخطيط": "رواد ٢٠٣٠" سيستكمل المسيرة مع الفائزين خلال الفترة المقبلة 

قالت د.غادة خليل مدير مشروع رواد ٢٠٣٠، بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الوزارة كانت تعمل طوال الفترة السابقة مع الشباب لتطوير التطبيقات الذكية التي قدموها للحكومة بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، جاء ذلك علي هامش حفل إعلان وتكريم الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة بجائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية والتي أقامته وزارة التخطيط بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.وأكدت خليل أن مشروع رواد ٢٠٣٠ سيستكمل المسيرة مع الشباب الفائز خلال الفترة المقبلة حيث سيتم تقديم فرص احتضان والتي ستسهم في مساعدة الشباب بإنشاء تطبيقات أكثر احترافية وتتسم بالجودة وإتاحتها علي أنظمة الهواتف المختلفة "ios, اندرويد" حتي يستطيع المواطنون استخدامها في القطاعات المحددة للتطبيقات.وأعلنت خليل عن أسماء التطبيقات الفائزة وهي تطبيقات تذكرتك، وحصلت حادثة، واكتشف مصر .

وأوضحت خليل أن الاحتضان الذي سيتم تقديمه للشباب سيضمن تقديم دعم فني والذي يعد أمرًا مهمًا نظرًا لكون المشروعات التي قدموها الشباب تتسم بكونها نماذج أولية بحاجة إلي التطوير وأن يكون لديها الجاهزية لتتواجد علي أنظمة التشغيل المختلفة علي الهواتف حتي يمكن استخدامها مع ضمان جودة وكفاءة الخدمات المقدمة من خلالها.وتابعت د.غادة خليل أن الفترة القادمة ستشهد تقديم الدعم الفني فضلًا عن الدعم المؤسسي والقانوني مؤكدة أن الهدف الرئيس أن يقوم هؤلاء الشباب بإنشاء شركات بأسمائهم لتتحول أفكارهم التي كانت نموذجًا أوليًا إلي مشروعات موجودة في مصر عن طريق تطبيقات يمكن للجميع استخدامها.

ويُشار إلي أن د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بتسليم الجوائز للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولي ضمن حفل مصغر عقدته الوزارة بحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، م. أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي،د.ندي مسعود المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، م. خالد مصطفي المشرف على جوائز مصر للتميز الحكومي، د.غادة خليل مدير مشروع رواد ٢٠٣٠ بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة فريق عمل الجائزة، د. سها بهجت مستشار وزير السياحة للتدريب والمتحدث الرسمي لوزارة السياحة والاثار، أ. عبد الوهاب الغنيمی مستشار وزير النقل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، د. إبراهيم فتحي معوض أمين لجنة قطاع تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات.