"واحد بيصرف 30 نوع شهريا".. "القومي للشهداء" يوجه ضربة لمستغلي منظومة الدواء

وجَّه اللواء أشرف الخطيب، الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، التابع لمجلس الوزراء، ضربة قوية لمستغلي منظومة صرف الدواء بشكل مجاني للمنتفعين بخدمات المجلس عبر الحصول على عدد كبير من الأدوية بدون وجه حق.

وقال "الخطيب"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن "المجلس" يسعي في عهده لتقديم خدمة متميزة لأسر الشهداء والمصابين بشكل به عدالة.

وأوضح أمين "المجلس"، أن هناك أفراد احترفوا الكشف، وطلب صرف أدوية من الأطباء، مع تقديم "روشتات" بتلك الأصناف من الأدوية لصرفها، وكان بينهم من يتعامل مع الموضوع باعتباره "مصدر دخل شهري لهم".

وأشار "الخطيب"، إلى أن مسئولي المجلس راجعوا منظومة صرف الأدوية بعدما تجاوز المنصرف منها ميزانية المجلس بـ3 أو 4 أضعاف، موضحاً أنهم وجدوا أحد المواطنين يأخذ "30 نوع أدوية" من المجلس شهرياً دون أن يدفع مليم واحد فيهم، نظراً لمجانية صرف تلك الأدوية.

وقال أمين "القومي لأسر الشهداء"، إن المجلس افتتح في مقره الخدمي بمنطقة السيدة زينب عيادات مختلفة، ويسعى لافتتاح صيدلية في المقر لصرف الأدوية للمنتفعين، بدلاً من صرفها من خارج المجلس.

وأوضح أن يتم تشكيل لجان طبية كل فترة تناظر الحالات التي تصرف عدد كبير من الأدوية، لتطمئن لسلامة الأدوية، ونفعها للمواطن، وعدم وجود تعارض أو تضاد بين المواد الفعالة والكيماوية الموجودة داخل تلك الأدوية وبعضها البعض.

وأشار "الخطيب" إلى أنه رجل غير متخصص في هذا المجال، ومن ثم يتم الاستعانة بنخبة من الأطباء والاستشاريين لمناظرة الحالات، مضيفاً: "واللي بتقوله اللجنة الطبية بيمشي".

ولفت إلى أن هناك "مبالغة في أرقام الأدوية المنصرفة سابقاً"، ومن ثم تم العمل على مراجعة تلك المبالغ وحالات الصرف، ومن ثم تم تشكيل تلك اللجنة للسيطرة على تلك المنظومة، بهدف تقديم خدمة مميزة لكل المواطنين.

يذكر أن المستفيدين من خدمات المجلس، هم من ينطبق عليه الشروط من أسر الشهداء والمصابين في أحداث ثورة 25 يناير، وشهداء ومصابي ثورة 30 يونيو، وما بعدها من أحداث إرهابية.