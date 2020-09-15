حبس فلاح اتفق مع "داية" على ختان 15 طفلة بأسيوط

قررت نيابة منفلوط بأسيوط، حبس فلاح، أمس، بعد اتفاقه مع "قابلة" على إجراء عملية ختان لـ 15 طفلة من أبناء عائلته بقرية "بنى رافع".

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمورمركز شرطة منفلوط بوصول بلاغ لخط نجدة الطفل التابع للمجلس القومى للإمومة والطفولة بشروع مزارع من أبناء عائلة "حماد" بقرية بني رافع، دائرة المركز، في ختان 15 طفلة من بنات العائلة بواسطة "قابلة" (داية) وعلى الفور تم إعداد مأمورية وإلقاء القبض عليه.

وجرى تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة أمرت بحبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث وجارى إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، فيما أكد أحد أهالى القرية لـ"الوطن" أن العائلة يطلق عليها إسم عائلة "السبح" ويرون أن ختان الإناث عفة للفتاة فضلاً عن كونه مظهرًا من مظاهر التدين.