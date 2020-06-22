ندوة توعوية بجنوب سيناء عن أضرار ختان الإناث

نظمت الإدارة الصحية بمدينة رأس سدر في جنوب سيناء، اليوم الاثنين، ندوه توعوية عن ختان الإناث تحت عنوان " الختان جريمة يعاقب عليها القانون" ، بحضور الدكتورة هبه حمدي، مدير الإدارة الصحية برأس سدر، ودارت الندوة حول التعريف بالأثار السلبية للختان وخطورته على الإناث والمجتمع.

وقالت الدكتورة هبه حمدي، مديرة الإدارة الصحية، إن الختان يعد جريمة ترتكب في حق الفتاة، ويترك أضرارًا صحية ونفسية وجسدية، ويعد شكلًا من أشكال العنف ضد المرأة، وقد حسم مجمع البحوث الإسلامية في مصر هذا الأمر، وأصدر فتوى بتحريم ختان الإناث لما يسببه من أضرار على الفتيات.

وأرجعت مديرة الإدارة الصحية، ظاهرة ختان الإناث إلى العادات والتقاليد المجتمعية المتوارثة عبر الأجيال، بدعوى الحفاظ على عفة المرأة، وتأهيلها للزواج، مما يترك آثار نفسية سلبية وسيئة، قد تؤدي إلى الاكتئاب، وأكدت على ضرورة نشر الوعي بأضرار ومخاطر ختان الإناث، خاصة في القرى، والتي تكثر فيها هذه العادة.