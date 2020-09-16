هيثم سعيد: رفضت عمل زوجتي كـ موديل وتراجعت بالصدفة

قال الفنان هيثم سعيد، إن آخر عمل فني له قبل التوقف عن الغناء، كان ألبوم بعنوان "لإمتى"، إذ شهد هذا الألبوم، تعرفه على زوجته كارلا، التي كانت موديل بأغنية من الألبوم بعنوان "تاني"، وتزوجها بعد سنة ونصف من طرح الألبوم.

وأضاف "سعيد"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه بعد الزواج من كارلا وعند عودته للغناء مرة أخرى، طلبت منه زوجته أن تكون موديل فى الأغنية الجديدة لكنه رفض، مشيرًا إلى أنه كان يصور أغنية فيديو كليب بين العين السخنة والقاهرة، وحدثت مشكلة بعد التصوير في الكاميرا، وكان معه موديل أخرى، ولم يتم التصوير.

وتابع: "قررنا أننا نكمل باقي تصوير أغنية الفيديو كليب في القاهرة وعند الاتصال بالموديل لكي تحضر التصوير في الأغنية واستكمالها، تليفونها كان مغلقًا طوال الوقت"، لافتًا إلى أنه اتصل بزوجته كارلا، كي تحضر للتصوير لكي تعمل بدلًا من الموديل، وأُستكمل تصوير الأغنية بمشاركة زوجته وكان معه ابنته الصغيرة شهرين، وحضرت التصوير.