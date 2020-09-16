أمين قومي رعاية الشهداء يوجه المكاتب الإقليمية بحسن معاملة المستفيدين

عقد اللواء أشرف الخطيب أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، اجتماعا الثلاثاء، مع عدد من مسئولي المكاتب الإقليمية للمجلس بالمحافظات، للوقوف على مستوى تقديم الخدمات.

وخلال الاجتماع، أستعرض أمين عام المجلس، خطة عمل المجلس خلال الفترة المقبلة، وأعمال تطوير وميكنة الخدمات خدمات الرعاية.

ووجه أمين عام المجلس، مسئولي المكاتب الإقليمية بحسن معاملة أسر الشهداء والمصابين، وتلبية متطلباتهم بأقصى سرعة ممكنة.

كما طالب أمين عام المجلس، بتحديث بيانات المستفيدين وإجراء بحوث اجتماعية، لمعرفة الحالات المستحقة للدعم حتى يتمكن المجلس من تقديم الخدمة للمستحقين.

وأكد أمين عام المجلس على ضرورة مواصلة خدمات الرعاية لأسر الشهداء والمصابين، خاصة الرعاية الإجتماعية والترفيهية، من خلال تنظيم عدد من الرحلات والفعاليات، بجانب عقد ورش عمل تدريبية، على الأعمال الحرفية واليدوية.

وشدد أمين عام المجلس على سرعة التعاقد مع عدد من المستشفيات بالمحافظات، لتقديم الخدمة الطبية دون الرجوع إلى المقر الرئيسي بالقاهرة، تيسيرا على أسر الشهداء والمصابين.

وأكد أمين عام المجلس، أنه يتابع يوميا سير العمل بالمكاتب الإقليمية، مشددا على رفع تقارير بالحالات، التي يتم التعامل معها وعدم التهاون مع أي تقصير في تقديم الخدمات.