هيثم سعيد: "بشتغل طباخ الصبح ومغني بليل"

كشف الفنان هيثم سعيد، أن زوجته كارلا، لا تجيد الطبخ على الإطلاق، لذلك، فهو من يجهز الطعام، بعدما تعود على فعل هذا الأمر قبل الزواج.

وأضاف سعيد: "أنا من يقوم بتجهيز الطعام والطبيخ، لأني أحب الطبيخ جدًا، حيث أننى عشت كثيرًا بمفردي قبل الزواج، وأعرف فن الطبيخ بحرفية".

وتابع "سعيد"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن زوجته كارلا حاولت أن تتعلم فن الطبخ، ولم تعرف خاصة وأنها تأكل بسيط للغاية، لذا لم تتعلم الطبخ.

وأردف: "زوجتي بطبعها لا تحب الطعام المصري وتأكل دائمًا الطعام اللبناني؛ بينما أنا أقوم بتجهيز الطعام لنفسي وأتناوله"، مشيرًا إلى أنه يقوم بعمل توازن بين عمله فى الغناء وتجهيز الطعام في الفترة الصباحية؛ حيث يقوم بتجهيز طعام ليومين أو ثلاثة أيام.