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"الري": لا خوف على مصر من "فيضانات السودان"

كتب:

شريف سليمان
10:54 م | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
المهندس محمد السباعي

المهندس محمد السباعي

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزاري الري والموارد المائية، إن الدولة المصرية ستتعامل مع السيول بخطوات استباقية لتجنب أي مخاطر قد تهدد أرواح أو ممتلكات المواطنين، والممتلكات العامة أيضًا.

وأضاف السباعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد على، عبر شاشة "الحدث اليوم": "موسم الفيضان الذي نمر به يأتي من دول منابع النيل، وهناك موسم السيول الذي يبدأ مع بداية فصل الخريف وفصل الشتاء، وهناك خطة لاستيعاب هذه المياه لكي نحولها إلى منحة ربانية لتغطي احتياجاتنا المائية".

وتابع، أن كل أجهزة الدولة على أهبة الاستعداد خلال هذه الفترة، لافتًا إلى أن ما حدث في السودان لن يحدث في مصر، وذلك بسبب وجود السد العالي الذي يحجز مياه الفيضانات ثم يجرى تخزينها في بحيرة ناصر، وأن موسم الأمطار يختلف موسم الفيضانات، إذ تهطل الأمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر ومحافظات الصعيد وشمال وجنوب سيناء والصحراء الغربية، وبالتالي فإنه لا خوف عليها.

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