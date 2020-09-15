مُصنعون بـ"دمياط للأثاث" عن المعرض الدائم بالقاهرة: فرصة للتسويق

بعد معاناتهم خلال الفترة الماضية في تسويق منتجاتهم، اتفق عدد من أصحاب مصانع وورش الأثاث بمدينة دمياط للأثاث على أن موافقة رئيس الوزراء على إقامة معرض دائم لعرض منتجاتهم من الأثاث بالقاهرة يفتح آفاقًا جديدة للتسويق بالعاصمة، ويُسهل الشراء للمواطنين.

رضا شعيب، 43 عامًا، صاحب مصنع في مدينة دمياط للأثاث، أوضح أن افتتاح معرض دائم بالقاهرة هو حلقة مهمة من حلقات التسويق الذي كان يُعاني منه المُصنعين في دمياط، خاصة أن التسويق بشكل عام يُكلف المُصنع مبالغ ضخمة، وكان لابد من قبل أن يشارك عدد كبير من أصحاب الورش والمصانع من أجل توزيع المبلغ على أكبر عدد منهم، قائلًا: "الدولة قدرت تساعدنا عن طريق إقامة معرض دائم لعرض منتجاتنا بالقاهرة".

وأكد "رضا" أن إقامة معرض دائم يفتح لهم نافذة جديدة في تسويق منتجاتهم الخشبية بالقاهرة، مع تسهيل الشراء على المواطنين بالقاهرة، مضيفًا: "المعرض ده هيبقى فرصة كويسة لكل أصحاب الورش اللي معندهاش منافذ بيع، وبكده تبقى الدولة وفرت ليهم منفذ بيع دائم في العاصمة، ده غير إنه هيخلي الكل يشتغل أكتر ويبيع أكتر"، مشيرًا إلى أنه لا يعلم حتى الآن ما إذا كان سيكون لديه مندوب بمعرض القاهرة، أم إدارة كاملة للبيع.

"ياسر": يفتح آفاقًا جديدة أمام أصحاب مصانع الأثاث

ويتفق معه ياسر فايد، 46 عامًا، صاحب مصنع للأثاث بمدينة دمياط للأثاث، موضحًا أن القرار جيد للغاية وسيعود بشكل إيجابي على كافة المُصنعين بالمدينة، لأنه يحقق لهم فرصة رائعة في مجال تسويق منتجاتهم والبيع بأسعار تنافسية، قائلًا: "المُصنع أو التاجر هيوصل لعدد أكبر من الزبائن بالقاهرة، وهيتعامل معاهم بشكل مباشر".

وأكد "ياسر" أن المعرض الدائم بالعاصمة يفتح آفاقًا جديدة أمام أصحاب مصانع الأثاث، وأنه سيشارك بالمعرض فور الانتهاء من تنفيذه، مضيفًا: "أي فرصة كويسة قدام الواحد في الظروف اللي عايشينها دلوقتي لازم يستغلها".