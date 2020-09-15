تفاصيل التحقيق مع موظف بشركة صرافة: بيتاجر في العملة الصعبة

قررت النيابة العامة حجز موظف في شركة صرافة على ذمة التحقيقات، بعد القبض عليه بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي، وتحفظت النيابة على الأموال المضبوطة مع المتهم.

كان قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، تلقى إخطارًا بنشاط غير مشروع لموظف في شركة صرافة في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الموظف وضبطه أثناء التعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة بمنطقة عمارات العبور دائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وضبط بحوزته مبالغ مالية قدرها 140 ألف دولار أمريكي، بما يوازي 220.220 ألف جنيه.

وبمواجهته، اعترف الموظف بارتكابه الواقعة، مضيفًا أن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المؤثم في الإتجار بالنقد الأجنبي بالمُخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.