وزير البترول الأسبق: تحويل السيارات للغاز يوفر العملة الصعبة

قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن عملية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يساعد المواطن على توفير نصف سعر الوقود حال تموين السيارة.

وأضاف "كمال" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الغاز الطبيعي يساعد الدولة على توفير العملة الصعبة فضلا عن تحسين البيئة، وتوفير مصادر الوقود الأخرى لمشروعات البتروكيماويات.

وأوضح أن وزارة البترول أنشأت محطات متخصصة لصيانة السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، مؤكدا أن ما يشاع بشأن تأثير تحويل السيارات إلى غاز بالسلب على مواتير السيارات لا أساس له من الصحة.

وأشار إلى أن هناك محطات تموين السيارات بالغاز متوفرة، داعيا إلى أهمية تشجيع استخدام السيارات الكهربائية.