تفاصيل التحقيق مع يوتيوبر رمى مياها على مارة: كان بيهزر وعايز مشاهدات

قررت النيابة العامة حجز "يوتيوبر" لمدة 24 ساعة، لحين ورود تحريات المباحث في واقعة اتهامه بالاستهزاء بالمواطنين وإلقاء زجاجات المياه عليهم، عقب القبض عليه بمنطقة البساتين، وقال المتهم "كنت بهزر وعايز أعمل مشاهدات كتير".

وكان رواد فيس بوك تداولوا فيديو، ظهر خلاله شخص يلقي زجاجات مياه على سيارات المارة بالطريق العام في القاهرة، وتصويرها وبثها على موقع "تيك توك"، لزيادة نسب المشاهدة لديه عبر صفحته الخاصة.

وبعد تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، نجحت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير المباحث، في القبض على مرتكب الواقعة.

ورصدت المتابعة إلقاء شخص مجهول، أكياسًا تحوي داخلها مياهًا على السيارات المارة بمنطقة مقابر الخليفة بدائرة قسم شرطة البساتين، وتصوير المقاطع وبثها عبر حساباته على "فيس بوك" و"تيك توك".

وبالفحص وإجراء التحريات، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من تحديد مرتكب الواقعة، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بغرض بثها على صفحاته الشخصية، بهدف زيادة نسبة المشاهدة، لتحقيق مكاسب مالية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.