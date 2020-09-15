التحقيق مع يوتيوبر ألقى زجاجات على المواطنين قرب مقابر البساتين

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع يوتيوبر شهير بتهمة الاستهزاء بالمواطنين وإلقاء الزجاجات عليهم، عقب القبض عليه بمنطقة البساتين.

وكان رواد فيس بوك تداولوا فيديو ظهر خلاله شخصا يلقي زجاجات مياه على سيارات المارة بالطريق العام في القاهرة، وتصويرها وبثها على موقع التيك توك لزيادة نسب المشاهدة لديه عبر صفحته الخاصة.

وبعد تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، نجحت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير المباحث، في القبض على مرتكب واقعة.

ورصدت المتابعة إلقاء شخص مجهول، أكياس تحوي داخلها مياه على السيارات المارة بمنطقة مقابر الخليفة بدائرة قسم شرطة البساتين، وتصوير المقاطع وبثها عبر حساباته على فيس بوك وتيك توك.

وبالفحص وإجراء التحريات، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من تحديد مرتكب الواقعة، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بغرض بثها على صفحاته الشخصية، بهدف زيادة نسبة المشاهدة، لتحقيق مكاسب مالية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.