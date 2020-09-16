 إعلان القوائم النهائية لمرشحي انتخابات برلمان الطلائع وبدء الدعاية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، اعتماد القوائم النهائية لمرشحي هيئات المكاتب واللجان النوعية لإنتخابات برلمان طلائع مصر "إلكترونيا"، بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات، وذلك بعد غلق باب الترشح، وفتح باب الطعون علي القوائم المبدئية للمرشحين.

وتقدم للترشح لرئاسة البرلمان 15 مرشحا، وهم (يؤأنا مجدي شكر، فاطمة حسين الشافعي زهيري، محمد أحمد عبدالفتاح، سما خالد عبدالعزيز، حازم إمام محمد، فاطمة جمال عبدالفتاح، إسلام سعد الجندي، أميرة عيد حميد، يارا أحمد السياجي، علي محمد علي جابر، شادي محمد عبدالواحد، وعد محمود أحمد، محمد خليل علي محمد، خالد محمد عبدالهادي، أسماء سامح حسن شحات).

ترشح 17 على منصب وكيل أول و10 وكيل ثان و160 رؤساء لجان

كما أعلنت اللجنة، ترشح عدد 17 مرشحا على منصب الوكيل الأول، وترشح عدد 10 مرشحين على منصب الوكيل الثاني، ترشح 160 مرشحا لمناصب رؤساء اللجان النوعية، لاختيار 25 رئيسا للجان النوعية، يتم ترشيح المقرر العام من قبل اللجنة العليا للانتخابات.

انطلاق الدعايةالانتخابية وإتاحة كل الوسائل للمرشحين

في السياق ذاته، انطلقت مساء أمس، الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات برلمان مصر، بتنظيم وسائل الدعاية المتاحة، وذلك عن طريق الاجتماعات والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات طبقا للشروط.

حددت اللجنة العليا بعض الضوابط الخاصة بالدعاية، أبرزها عدم تشويه المكان، لا يجوز نشر أي دعاية مخالفة أو تحتوي علي عبارات تهدد السلم والأمن المجتمعي، لايجوز وضع أي انتماءات سياسية أو حزبية أو دينية، عدم استخدام شعارات الوزارة، أو المديرية، أو أي شعارات هيئات أو مؤسسات حكومية، في حال ارتكاب مخالفة أو خطأ، يكلف صاحب الشأن برد الشئ لأصله وإزالة الإنتهاك .

جدير بالذكر، تنظم الفعاليات بمسرح المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، خلال الفترة من 14– 19 سبتمبر، بمشاركة 351 مشارك ومشاركة، ممثلين للهيئات المنتخبة واللجان النوعية على مستوي المحافظات، لعام 2021 /2020، إجراء الإنتخابات بنظام سياسي متكامل لنموذج الدولة المصرية، ممثل في (نموذج محاكاة السلطة التشريعية "مجلس النواب"، والسلطة التنفيذية "مجلس الوزراء")، ذلك وسط تنفيذ التدابير الإحترازية والضوابط العامة التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة، للحفاظ علي سلامة المشاركين بالعُرس الإنتخابي.

تستكمل اليوم، الدعاية الإنتخابية حتي الساعة الثالثة عصرا، بعدها تبدأ عملية الصمت الإنتخابي، حتى إجراء الانتخابات صباح يوم الخميس، تواصل فعاليات نموذج محاكاة السلطة التنفيذية، بعرض برامج المشاركين وتشكيل السلطة التنفيذية.