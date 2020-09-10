المدينة الشبابية بالإسكندرية تستعد لاستقبال "برلمان الطلائع"

تستعد المدينة الشبابية بالإسكندرية، لاستقبال 351 مشاركًا ومشاركة، ممثلين للهيئات المنتخبة واللجان النوعية ببرلمان الطلائع على مستوى المحافظات، ومن المقرر بدء إجراءات المرحلة الأخيرة من انتخابات هيئة مكتب ورؤساء اللجان النوعية ببرلمان الطلائع على مستوى الجمهورية “إلكترونيا”، خلال الفترة من ١٤ – ١٩سبتمبر المقبل.

وأكدت المدينة الشبابية بالإسكندرية، في بيان لها، اليوم، ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات وإتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، حيث تأتي الانتخابات في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي والانطلاقة الأولى لبرلمان الطلائع هذا العام بنظام سياسي متكامل لنموذج الدولة المصرية ممثل في نموذج محاكاة لمجلس النواب، ومجلس الوزراء.

وجرى وضع برنامج زمني للترشح على جميع المناصب وإعلان أسماء المرشحين بشكل مبدئي بفتح باب الطعون على المرشحين، والبت في الطعون على المرشحين بالشكل النهائي، وبدء إجراءات الدعاية الانتخابية، وبدء الصمت الانتخابي، وتسجيل الجمعية العمومية، وافتتاح الجلسة الإجرائية لإجراء الانتخابات على منصب الرئيس والوكيلين، والتصويت على رؤساء اللجان النوعية، وفتح باب الطعون والبت فيها، والإعادة حال وجود إعادة.

والسلطة التنفيذية باختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة وإعداد برنامج الحكومة بأن يقوم كل رئيس وزراء بعرض برنامجه الانتخابي على لجنة متخصصة تختار اللجنة الرئيس ويشكل الرئيس الوزارة من باقي الوزراء،وإلحاقا لذلك يتم عرض برنامج الحكومة في الجلسة الأولى البرلمانية وأخذ الثقة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وممثل من اللجنة الوطنية للانتخابات ومجلس النواب.

يذكر أن تجربة تنفيذ الانطلاقة الأولى لنموذج برلمان الطلائع إلكترونيا يحاكى البرلمان المصري، هدفها تنمية قدرات النشء والشباب لمعرفة التحول الرقمي وممارسة حقهم الديمقراطي دون قيود، إلى جانب اكتساب الوعي والمعرفة بأساليب وخطوات العملية الانتخابية ما يؤهل النشء والشباب مستقبلا لتقلد المناصب السياسية أو القيادية.