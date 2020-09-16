المصري لحقوق الإنسان: الإخوان استهدفوا إعلاميين وحقوقيين خلال حكمهم

قال الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، استهدفوا الإعلاميين والحقوقيين بمدينة الإنتاج الإعلامي، كما تم محاصرة المحكمة الدستورية العليا من قبل، وهو ما يؤكد سعيهم لزعزعة استقرار مصر.

وأضاف "أبوسعدة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "DMC"، أن الجماعة قامت أيضا حاولت الاعتداء على النائب العام حينها، وعزلوا النائب العام في فترة حكمهم، كما تم إحالة عددا من رؤساء التحرير إلى النيابة العامة، وكان منهم إبراهيم عيسي ومنى الشاذلي.