نقيب المحامين: إلغاء بروتوكول القيمة المضافة سهل ولا نملك وقف القانون

قال نقيب المحامين رجائي عطية، إن إلغاء بروتوكول ضريبة القيمة المضافة سهل، ولكن ستبقى الضريبة.

وتساءل نقيب المحامين، عبر صفحته على "فيسبوك"، قائلا: فماذا أنتم فاعلون فيها؟ مضيفا: "يا زملائي جمعيتنا العمومية لا تملك إلغاء قانون الضريبة أو إيقافه".

وكان عطية، وقع بروتوكولا جديدا للقيمة المضافة المفروضة على المحامين مع وزارة العدل والمالية، وهو ما اعترض عليه عدد كبير من المحامين مطالبين النقيب بإلغائه.