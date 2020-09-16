تفاصيل قتل "بقال" لـ ابنه في البحيرة: سرق كيس بونبوني

"سرق كيس بونبوني من ورايا".. بتلك المقولة برر بقال جريمة مروعة نفذها بحق نجله أمام جيرانه بالبحيرة، فأمسك الأب الخرطوم، وظل يضرب نجله بعدما قيده حتى الموت.

وبعد دقائق من الحادث، ألقت الشرطة القبض عليه، وأحيل إلى النيابة التي قررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد، وشمل القرار شريكه في البقالة، الذي عاونه على الجريمة.

"كان بيسرق حاجات كتير من المحل، وكمان شريكي كان بيحسبها من حقي أنا، وكنت بخسر بسببه".. بهذه الكلمات واصل المتهم اعترافه بتفاصيل جريمته أمام النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفل المجني عليه، لبيان أسباب الوفاة، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

كان اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا بالحادث من العميد محمد شعراوي مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين وصول "محمد. ع. ال" 14 سنة، طالب بالصف الأول الثانوي، إلى مستشفى الدلنجات العام جثة هامدة، إثر اعتداء عليه من آخرين.

وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة الدلنجات لمكان الواقعة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والد المجنى عليه، "علاء. م. ال" و "عرفة. ق. ا" شريك والده فى محل بقالة، حيث قاما بالتعدى عليه بواسطة خرطوم مياه، لمعاقبته على الحصول على حلويات من محل البقالة الخاص بهما، دون تسديد ثمنها، وانتقلت أعضاء النيابة العامة لمناظرة جثة الطفل، والتصريح بدفنه عقب العرض على الطب الشرعي، لبيان سبب الوفاة.