صور.. إصابة أمين شرطة وراكب نتيجة رشق مجهول لـ قطار مميز بالحجارة

تداول رواد "فيس بوك" عبر صفحاتهم، فيديو يظهر إصابة أمين شرطة وراكب، بجروح، على خلفية قيام مجهولين برشق قطار مميز بالحجارة، بين محطتي قنا ومركز دشنا.

وأظهر الفيديو، التفاف مجموعة من الركاب على رصيف محطة فرعية، وأفراد الشرطة يطالبون بسيارة إسعاف لنقل المصابين الذي ظهر على ملابسهم أثار دم إثر الجروح.

وقال مصدر بالسكة الحديد في محافظة قنا، إن الواقعة جرت يوم الاثنين، وكانت بالقرب من المحطة الفرعية بقرية القناوية، التابعة لمركز قنا، ما بين قنا ومركز دشنا، حيث رشق مجهولين الحجارة، على ركاب قطار 163 مميز أسوان الإسكندرية، أسفرت عن إصابة أمين شرطة وراكب، وحرر محضر بالواقعة.

وطالب المصدر المسئول، الذي رفض ذكر اسمه، بضرورة ضبط المتسببين في رشق الحجارة، وتقديمهم للنيابة العامة.