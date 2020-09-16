أحمد حلمي يكشف عن تحضيره لفيلم سينمائي ومسلسل رمضاني جديد

كشف الفنان أحمد حلمي، عن أعماله القادمة، وذلك خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "DMC".

وقال حلمي، إنه يجهز حاليًا لتقديم فيلم سينمائي جديد، مشيرًا إلى أنه يقوم بعمل بعض التجهيزات من أجل تقديم مسلسل جديد في الموسم الرمضاني المقبل.

ولم يكشف حلمي، عن تفاصيل المسلسل الذي ينوي تقديمه، مؤكدًا أنه الآن في مرحلة الإعداد، وحال الانتهاء من كتابته سيبدأ تصويره فورًا، ليلحق الموسم الرمضاني المقبل.

وكشف حلمي، أنه شارك في مسلسل "ناس ولاد ناس" عام 1993 مع الفنانين الراحلين محمد عوض وأمينة رزق وعايدة رياض وعبدالمنعم مدبولي، وأمينة رزق، وكرم مطاوع، وأخرجه المخرج عادل صادق، الذي يعتبر هو المكتشف الحقيقي له بعدما سمع له "افيه"، وقرر الاستعانة به في المسلسل، لتنطلق مسيرته الفنية.