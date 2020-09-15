رسوب وهجرة وورد لمنى.. أسرار أحمد حلمي بعد "صاحبة السعادة"

تصدر الفنان أحمد حلمي، "تريند" مواقع البحث الاجتماعي، بعد استضافته على شاشة قناة DMC من خلال برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس، بعد تصريحاته الضاحكة عن رسوبه في مرحلة الثانوية العامة، وعلاقته بالفنانة منى زكي وتفاصيل اعترافه بحبه لها والزواج منها.

وتحدث حلمي عن أسرار كثيرة أخرى، ترصدها "الوطن" في السطور التالية:

- رسب أحمد حلمي في الثانوية العامة 3 مرات وحصل على مجموع 48%.

- في مرحلة المراهقة، فكر أحمد حلمي وأصدقاؤه في الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا بعد رسوبهم المتكرر في الثانوية العامة.

- حاول الالتحاق بكلية التربية الموسيقية وخوضه اختبارات القدرات الخاصة بها.

- غنى أمام لجنة الاختبار بـ"التربية الموسيقية" بنشيد "طلع البدر علينا" ونجح بالفعل وأعلنوا اسمه في المقبولين لكنه لم يلتحق بالكلية.

- التحق بكلية التربية الفنية نظرَا لحبه الشديد للرسم.

- لم يخرج أحمد حلمي من منزله طيلة فترة الحظر الذي فرضته الحكومة بسبب أزمة انتشار جائحة كورونا.

- قبل شهرته الفنية اعترف للفنانة منى زكي بحبه لها وذلك قبل سفرها إلى جنوب أفريقيا لتصوير فيلم "أفريكانو" مع أحمد السقا.

- أرسل لها بوكيه ورد من مصر إلى جنوب أفريقيا لجذب انتباهها إليه، خاصة أنّها لم تبد اهتمامًا به بعدما أعلن حبه لها.

- في مكالمة هاتفية اعترفت منى زكي له أنّها أيضًا تحبه خلال تواجدها بجنوب أفريقيا.

- شعر بالغيرة على منى زكي قبل زواجهما من كابتن حازم إمام.

- والد منى زكي منح أحمد حلمي فرصة عامًا كاملًا لتجهيز عش الزوجية دون الخوض في أي تفاصيل مادية.

- خلال فترة الخطوبة انغمس أحمد حلمي في العمل لشعوره بفرق المستوى بينه ومنى زكي.

- اختار شقة الزوجية في منطقة المعادي لكنه تراجع واشترى شقة بالتقسيط في المهندسين لتكون منى زكي قرب منزل أسرتها.

- زواج أحمد حلمي ومنى زكي أثمر عن 3 أبناء "لي لي ويونس وسليم".