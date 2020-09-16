أحمد حلمي: كلمة العيال بتمشي عليا أنا ومنى الجيل الجديد محتاج إقناع

كشف الفنان أحمد حلمي، عن أغرب موقف تعرض له مع معجبيه، خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، عبر شاشة "DMC".

وقال حلمي: "مرة واحد كان جاي يسلم عليّ ويتصور وكنت باكل سمك مشوي، وبعدين كان قلبي عليه عشان ايدي كلها سمك، قلت له هاكل وأتصور، لكني اتصورت معاه في النهاية".

وحول علاقته بأبنائه وزوجته الفنانة منى زكي، قال: "ولا حد في ولادي قريب لشخصيتي، والعيال كلمتهم بتمشي على أي حد في البيت".

وأضاف، أنه يتفاهم مع زوجته بشكل أكثر سهولة، مما يحدث بينه وابنته لي لي، مفسرًا ذلك بأن "الجيل الجديد محتاج إقناع".