عفاف شعيب: لازم نعرف حياة سيدة القطار علشان نعمل فيلم أو مسلسل عنها

علقت الفنانة عفاف شعيب، على رغبتها في تقديم شخصية سيدة القطار في عمل فني، قائلة: إن أحد الصحفيين اتصل بها، وقال لها إن الجميع يرشحها لأداء دور سيدة القطار، سألها عن موقفها حال عرضوا الدور عليها، وأنها أعلنت موافقتها حال تمت كتابة الدور بشكل جيد، مؤكدة أن سيدة القطار، تمثل الأم المصرية الأصيلة.

وأوضحت شعيب، خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن مشهد سيدة القطار، هز مشاعرها "الصحفي بيقولي لو اتعرض عليكي الدور، قلت له لو اتعرض عليا ومكتوب كويس ايه اللي يمنع، بس ده كله مشهد واحد، والفيلم كله هيبقى مشهد واحد، لازم نعرف حياة الست صفية وجوزها وأولادها، وبتربي أولادها ازاي، وبرضه لازم نشوف العسكري وحياته، وركب القطر ازاي، وهي دي الدراما لكن صعب قوي نعمل دراما، ومسلسل على مشهد واحد".

وتحدثت شعيب عن سيدة القطار: "ست جميلة ومحترمة وهكذا هي الست المصرية والمرأة المصرية، في كل مكان بتسد وبـ100 ألف راجل، ولما بتديها فرصة، بتسد وتقف وتكافح، لحد ما توصلك للي أنت عايزه، وبصراحة أنا بحترم كل أم مصرية وكل أم عربية".