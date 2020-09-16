إصابة طفلين بتسمم غذائي تناولا أطعمة فاسدة بسوهاج

أصيب طفلان بتسمم غذائي، إثر تناولهما أطعمة منزلية فاسدة، في قرية "الشوكة"، دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، وتم نقل الطفلين إلى المستشفي المركزي، حيث تم حجزهما تحت الملاحظة الطبية.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطاراً من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفي المركزي، بوصول كل من "فارس ع. أ."، 4 سنوات، وشقيقته، "سلوى"، عامين، يقيمان بناحية "الشوكة"، دائرة المركز، مصابين بحالة إعياء وقيء، ادعاء تناول طعام فاسد.

بالانتقال والفحص وسؤال والدتهما "عبير ج. ع."، 24 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، قررت حدوث إصابة المذكورين بالتسمم عقب تناولهما طعام منزلي فاسد، ولم تتهم أحداً بالتسبب في ذلك، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.